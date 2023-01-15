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Приметы и советы

Священник Савченко рассказал, какими волшебными свойствами обладает крещенская вода

Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Священник Савченко рассказал, какими волшебными свойствами обладает крещенская вода
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Крещенская вода обладает необычными свойствами. Об этом «Вечерней Москве» рассказал священник Николай Савченко.

По словам специалиста, крещенская вода становится волшебной благодаря божественной силе.

— На Крещение вода освящается. У нее действительно есть необычное свойство: она не портится. Объяснить это явление человеческим понятием сложно. Это явный знак божественного благословения, которое нисходит на эту воду в день Крещения, или Богоявления Господня, — отметил Савченко.

Священник также объяснил, когда нужно идти за крещенской водой и как правильно ее набирать.

— Самое правильное — это в день Богоявления Господня взять с собой чистую емкость. На ней не должно быть наклеек и надписей. Обычно в этот день много людей. Человек должен набрать крещенской воды спокойно и мирно, не толкаясь ни с кем, — посоветовал священник.

Савченко подчеркнул, что святую воду нужно пить натощак, а также можно ею обтираться. Однако важно делать это с чистыми помыслами.

— Пить эту воду нужно натощак, каждое утро в небольшом количестве. Также ею можно обтираться. Но это нужно делать благоговейно. Человек должен понимать, что это святыня. Крещенской водой можно обтираться в состоянии чистоты, а не в грехе, — рассказал собеседник «ВМ».

Крещенскую воду полезно пить для нашего здоровья, красоты души и тела. Она приносит нам пользу и счастье, заверил священнослужитель.

Кроме того, Савченко предупредил: святая вода не сможет сотворить чудо с жизнью человека без его непосредственного участия.

— Важно понимать, что крещенская вода приходит нам в помощь. Само употребление святой воды не является магическим действием, которое без нашего участия совершает чудо. Это помощь божья в наших усилиях по спасению собственной души. Она действует, когда человек сам трудится над собой и преодолевает грехи и страсти. Просто так выпитый стакан святой воды человеком, который ни во что не верит, принесет ему мало пользы. Хотя бывают разные чудеса, — добавил священник.

Кстати, Крещение в столице может стать одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1879 года. Температура в Москве будет находиться на уровне 3–4 градусов выше нуля. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова подчеркнула, что такое явление — «очень редкий случай для московской погоды».

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