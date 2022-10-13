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Музыкальный онлайн-конкурс «В единстве мы сильны!» пройдет 20 ноября

Георгий Соланович
Общество
Музыкальный онлайн-конкурс «В единстве мы сильны!» пройдет 20 ноября
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Международный открытый онлайн-конкурс стран СНГ «В единстве мы сильны!» пройдет 20 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы в четверг, 13 октября.

Возрастных ограничений на участие в мероприятии нет. Конкурс начнется в 13:00, в нем смогут принять участие музыкальные исполнители, выступающие в народном, духовном, классическом и эстрадном жанрах. Обязательное условие — отразить в своих композициях героический, военный и патриотический настрой.

5 октября в центрах московского долголетия открылась регистрация на участие в конкурсе по написанию гимна ЦМД. В нем смогут принять участие все желающие москвичи старшего возраста.

Соревнование будет проходить в три этапа. Первый этап с 5 по 18 октября включает в себя прием заявок.

В это же время все участники будут писать тексты и сочинять музыку гимна. С 19 по 26 октября в центрах московского долголетия пройдет полуфинал — окружной этап.

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