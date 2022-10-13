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Дептранс сообщил об изменении схемы движения автобусов между Москвой и Крымом

Дарья Сорокина
Город
Дептранс сообщил об изменении схемы движения автобусов между Москвой и Крымом
Фото: Pixabay

Схема движения междугородних автобусов изменилась между Москвой и Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 13 октября.

— Прямые маршруты временно изменены, время в пути увеличено. Автобусы, которые идут в направлении Крыма, доезжают до ж/д вокзала Анапы, где пассажиры пересаживаются на поезд до Керчи и далее на автобусах доезжают до необходимых городов Крымского полуострова, — говорится в сообщении.

Ведомство призвало пассажиров заблаговременно планировать поездки с учетом временных ограничений. Данные по маршрутам можно получить в кассах столичных автовокзалов и по телефону контакт-центра «Автовокзалы Москвы»: +7 (499) 940-08-43, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

13 октября Минтранс России утвердил новый альтернативный маршрут для грузового транзитного транспорта в Крым. Он будет пролегать через новые присоединенные территории: Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.

Следовать по маршруту можно не только самостоятельно, но и в составе колонны в сопровождении сотрудников ГИБДД.

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