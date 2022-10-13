Новак: Россия не будет поставлять нефть странам с потолком цен

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Россия не будет поставлять нефть странам, которые вводят на нее потолок цен. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в четверг, 13 октября.

— Четко было сказано, что мы не будем поставлять нефть в страны, которые будут использовать потолок цен. Это плохой прецедент, который может в любой момент распространяться на других поставщиков, на всю мировую торговлю, — сказал он на форуме «Российская энергетическая неделя».

Вице-премьер назвал попытки Запада ограничить цену вмешательством в рыночные инструменты. Новак также подчеркнул, что Россия будет сотрудничать только с теми покупателями, которые работают на рыночных условиях, передает ТАСС.

Финансовый аналитик Михаил Беляев заявил «Вечерней Москве», что ЕС не смог назвать потолок цен на нефть в рамках нового пакета санкций против России, поскольку западные политики просто не могут его определить.

Наиболее ожидаемым считалось введение потолка цен на нефть, окончательная версия санкции звучит так: установление верхнего предела цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны. По мнению эксперта, действующие пакеты антироссийских санкций имеют, скорее, политический характер, чем экономический.