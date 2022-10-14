Неожиданное последствие: когда при приеме БАДов может развиться токсический гепатит

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Чтобы поддержать и укрепить здоровье, многие люди пьют биологически активные добавки (БАДы). Однако зачастую именно они могут стать провокаторами серьезных осложнений. Так, их прием может спровоцировать возникновение токсического гепатита. В беседе с «Вечерней Москвой» врач-эндокринолог Алексей Калинчев объяснил, что такое токсический гепатит и в каких случаях при приеме добавок возможно его развитие.

По словам специалиста, токсические гепатиты возникают вследствие воздействия на печень гепатотоксичных соединений, к которым чаще всего относятся:

лекарства;

алкоголь;

промышленная химия;

токсичные пищевые субстанции (например, несъедобны грибы).

Калинчев также перечислил симптомы этого заболевания. К ним относятся:

диспепсия;

горечь во рту;

тяжесть в правом подреберье;

рвота;

слабость;

повышенная утомляемость.

Однако врач отметил, что шанс получить такой гепатит вследствие употребления качественных БАДов в рекомендованных дозировках крайне мал.

— Подобное может возникнуть только вследствие приема просроченных или испорченных БАДов либо в случае существенного превышения дозировок препаратов при ошибочном приеме, — пояснил Калинчев.

Оборот БАДов, по мнению специалиста, во всех странах мира контролируется слабо, поэтому трудно ответить, почему еще эти препараты могут вызвать токсический гепатит.

Эндокринолог добавил, что привычные витамины, которые люди привыкли пить курсами, не представляют опасности для здоровья.

— Общепринятые нутрицевтики — витамины, омега-3, коллаген, кальций, магний, хром, йод, протеин, BCAA, изотоники и т. д. — не содержат в своем составе ничего, что может нанести вред организму, — заключил врач.