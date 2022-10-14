Врач-неонатолог рассказала, как спасают недоношенных младенцев

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Неонатолог, доктор медицинских наук Елена Кешишян рассказала, как спасают недоношенных младенцев.

По словам эксперта, во всем мире рождается примерно одинаковое количество недоношенных детей, их доля от пяти до шести процентов из всех родов. Чаще всего дети рождаются в районе 32–33 недели.

Новорожденные с экстремально низкой массой тела рождаются на пятом–шестом месяце.

Врач пояснила, что при весе в 500 граммов недоношенных малышей регистрируют как детей, им оказывается полная реанимационная помощь.

Таких детей помещают в специальные инкубаторы. Там поддерживается определенная температура, влажность, чтобы условно воссоздать материнскую утробу.

Причин для преждевременных родов может быть множество. Чаще всего это инфекционные заболевания у матери или генетические отклонения у ребенка, передает издание «Невские новости».

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