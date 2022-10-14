Финансовый аналитик Антонов оценил предложения о введении предельной цены на нефть из России

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Финансовый аналитик Владислав Антонов оценил предложения о введении предельной цены на российскую нефть.

Как отметил Владислав Антонов, подобные решения могут только усилить энергетический кризис, сильнее раскрутить инфляцию и привести к мировой рецессии.

— Страны G7 могут устанавливать любой потолок цен на российскую нефть. Президент России Владимир Путин дал исчерпывающий ответ по этому поводу. Россия не будет поставлять ни газ, ни нефть, ни уголь, если Европа будет принимать решения политического характера, противоречащие заключенным контрактам, — отметил Антонов в комментарии ФАН.

Эксперт добавил, что цена нефти в зимний период будет зависеть от погодных условий. Чем холоднее зима, тем выше поднимется цена при ограниченном предложении.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен отмтеила, что Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 долларов за баррель, передает Взгляд.ру.

Финансовый аналитик Михаил Беляев заявил «Вечерней Москве», что ЕС не смог назвать потолок цен на нефть в рамках нового пакета санкций против России, поскольку западные политики просто не могут его определить.