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Приметы и советы

Клишас назвал незаконными «облавы» полицейских на призывников

Евгений Белоусов
Общество
Клишас назвал незаконными «облавы» полицейских на призывников
Фото: Пресс-служба Совфеда

Действиям лиц, которые санкционировали облавы на «уклонистов» от мобилизации, необходимо дать правовую оценку, так как такие действия являются незаконными. Об этом в пятницу, 14 октября, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

— Каждый такой сигнал должен быть проверен и в случае подтверждения — действиям должностных лиц, которые санкционировали такие «облавы» должна быть дана правовая оценка, — заявил он.

Клишас также подчеркнул, что подобные «облавы» сотрудников правоохранительных органов на призывников просто незаконны. Сенатор объяснил, что полицейские имеют право доставить в военкомат только конкретного призывника, на которого уже есть письменный запрос из военкомата.

Кроме того, вручать повестки могут только сотрудники военного комиссариата, а не полицейские или сотрудники ГИБДД при проверке документов.

— Нельзя всех без разбора хватать на улице, а потом в военкомате разбираться, отвечает ли гражданин критериям мобилизации, — написал сенатор в своем Telegram-канале.

На фоне проведения в стране частичной мобилизации в столице приняли меры по поддержке мобилизованных москвичей, их семей, а также добровольцев. Так, в Москве заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В городских военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».

правоохранительные органы Мобилизация Андрей Клишас Полиция
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