Археологи отреставрировали старинный счетный жетон, найденный в Старомонетном переулке

Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Россия, Москва, Старомонетный переулок Карта всех событий

Археологи отреставрировали старинный счетный жетон, найденный зимой 2022 года во время раскопок в Старомонетном переулке. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов в пятницу, 14 октября.

По его словам, после тщательного изучения находки специалисты пришли к выводу, что жетон отчеканили в Нюрнберге примерно между 1586 и 1635 годами.

— Монетовидные жетоны чеканили в Европе с XIII по XIX век. Их использовали как счетные камешки для линованных счетных досок и в качестве заменителей фишек в азартных играх. Жетон, обнаруженный в Старомонетном переулке, скорее всего, использовали для игр. На нем сохранились надпись с поговоркой об изменчивости фортуны, клейнод Священной Римской империи, а также узор с лилиями и коронами, — рассказал глава ведомства.

Он добавил, что обнаруженный жетон сделан из латуни, а его диаметр составляет 25 миллиметров. С одной стороны на нем частично сохранилась надпись GLV..ESCHERT•IST•VN•G. Как отметил Емельянов, в переводе с верхненемецкого диалекта фраза означает «Фортуна не дает гарантий». В центре жетона изображены атрибуты императорской власти, символизирующие корону, копье судьбы и имперский меч Священной Римской империи.

На другой стороне заметно изображение цветка с шестью лепестками в обрамлении трех королевских лилий и корона. Здесь тоже сохранился фрагмент надписи KRAUWINCKEL IN. Изучив фотографии аналогичных жетонов конца XVI — второй половины XVII века, археологи реконструировали утраченные слова. Полный перевод фразы звучит так: «Ганс Краувинкель в Нюрнберге». Как выяснилось, это имя мастера и название города, в котором был отчеканен жетон.

Круглое сквозное отверстие в центре жетона предназначено для пришивания к одежде или создания колье, которое называется монисто. На официальном сайте мэра Москвы говорится, что вскоре находку передадут в фонд Музея Москвы.

До этого Емельянов рассказал, что московские археологи проводят реставрацию двух мраморных каминов XIX века, которые украшают парадные залы особняка, некогда принадлежавшего князьям Волконским и купцам Истоминым.