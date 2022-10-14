Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичам рассказали о видах и особенностях современных финансовых пирамид

Елена Самойлова
Город
Москвичам рассказали о видах и особенностях современных финансовых пирамид
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Smart-библиотеке имени Анны Ахматовой прошла очередная встреча в рамках проекта «Финансовая грамотность в московских библиотеках». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 14 октября.

Как отмечается, управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиуллин рассказал гостям о современных финансовых пирамидах, а также о том, как защитить сбережения от вложений в сомнительные организации. Еще одной важной темой встречи стало ознакомление с видами поддержки для пострадавших от мошеннических схем.

— Схема работы любой финансовой пирамиды предельно проста: броская реклама и активная агитация, обещания доходности в 20, 30, 50 и более процентов в месяц. Некоторые финансовые пирамиды существуют считаные недели или месяцы, другие растут годами, но итог всегда один — крах пирамиды и сотни тысяч обманутых граждан, разом лишившихся вложенных средств, — рассказал Сафиуллин.

Он добавил, что каждый год в России появляется и исчезает около 300 финансовых пирамид. Ущерб от их деятельности оценивается десятками миллиардов рублей. Спикер подчеркнул, что в текущем году фиксируется рекордный рост количества финансовых пирамид.

По словам главы Департамента финансов Елены Зяббаровой, такие просветительские встречи помогут гражданам не только избежать общения с мошенниками, но и повысить финансовую грамотность в целом, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось о запуске в столичных школах серии открытых уроков, посвященных финансовой грамотности.

Финансовые пирамиды Москва Финансы Финансовая грамотность Мошенничество
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте