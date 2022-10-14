Москвичам рассказали о видах и особенностях современных финансовых пирамид

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Smart-библиотеке имени Анны Ахматовой прошла очередная встреча в рамках проекта «Финансовая грамотность в московских библиотеках». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 14 октября.

Как отмечается, управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиуллин рассказал гостям о современных финансовых пирамидах, а также о том, как защитить сбережения от вложений в сомнительные организации. Еще одной важной темой встречи стало ознакомление с видами поддержки для пострадавших от мошеннических схем.

— Схема работы любой финансовой пирамиды предельно проста: броская реклама и активная агитация, обещания доходности в 20, 30, 50 и более процентов в месяц. Некоторые финансовые пирамиды существуют считаные недели или месяцы, другие растут годами, но итог всегда один — крах пирамиды и сотни тысяч обманутых граждан, разом лишившихся вложенных средств, — рассказал Сафиуллин.

Он добавил, что каждый год в России появляется и исчезает около 300 финансовых пирамид. Ущерб от их деятельности оценивается десятками миллиардов рублей. Спикер подчеркнул, что в текущем году фиксируется рекордный рост количества финансовых пирамид.

По словам главы Департамента финансов Елены Зяббаровой, такие просветительские встречи помогут гражданам не только избежать общения с мошенниками, но и повысить финансовую грамотность в целом, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось о запуске в столичных школах серии открытых уроков, посвященных финансовой грамотности.