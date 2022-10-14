К 125-летию «госпожи Пенициллин» Музей Победы подготовил онлайн-программу

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

К 125-летию Зинаиды Ермольевой, советского микробиолога и эпидемиолога, Музей Победы подготовил интерактивную образовательную программу.

Мероприятие пройдет 14 октября в онлайн-режиме на сайте учреждения, сообщили в информационном центре ФГБУК «Музей Победы».

— Выпуск приурочен к 125-летию выдающегося деятеля науки. Зрители узнают историю женщины, открывшей холерный бактериофаг и отечественный антибиотик, — говорится в сообщении.

Зрители программы погрузятся в жизнь Зинаиды Ермольевой, увидят кабинет ученого, «посетят» военный госпиталь. Также в выпуске расскажут, насколько значимы были открытия и научные труды Ермольевой во время Великой Отечественной войны, рассказали в пресс-службе музея.

Фото: Пресс-служба Музея Победы

— Зинаида Ермольева опубликовала около 500 научных работ и шесть монографий, была признана заслуженным деятелем науки РСФСР. Вся ее научная деятельность — это образец самоотверженного служения своему народу и профессии, — поделилась ведущая программы «Люди и судьбы» Юлия Мячикова.

В интерактивных залах программы ведущие продемонстрируют архивные фото и видеозаписи работы эпидемиолога, покажут инфографику, которая расскажет о значении открытия и его применении на фронте, подчеркнули организаторы онлайн-программы.

О нелегкой жизни советского ученого Зинаиды Ермольевой в эксклюзивном материале рассказала «Вечерняя Москва».