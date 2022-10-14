18 октября в МИА «Россия Сегодня» открывается экспертная климатическая дискуссионная площадка

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На два дня ведущие эксперты, бизнес и власть вступят в экспертный диалог с целью объединения усилий для выработки совместных решений по повышению жизнестойкости наших городов, оценки климатических рисков, демонстрации новаций, «зеленых» технологий и лучших практик в области устойчивого климатического развития.

Откроет работу пленарное заседание «На пути достижения климатических целей». Модератор, известный ведущий РБК ТВ Сергей Краснов задаст главные вопросы ключевым игрокам — участникам реализации новой национальной климатической политики нашей страны.

С докладами на заседании выступят представители институтов стратегического развития России — первый вице-президент Фонда ЦСР Татьяна Радченкова, представители регионов, в т. ч. министр экологии и устойчивого развития Милена Милич — финансовых институтов — управляющий директор, руководитель ESG-дирекции ПАО Сбербанк Анастасия Федотова, представители бизнеса. В онлайн-формате о климатических программах расскажет руководитель Департамента окружающей среды Джакарты (Индонезия). На пленарной сессии с докладом выступит руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

В ходе двух дней работы экспертной площадки «Климатические диалоги» будут проведены панельные дискуссии по актуальным вопросам климатической повестки. Эксперты обсудят риски и выгоды от изменения климата, а также приоритетные меры по адаптации и повышению жизнестойкости городов и регионов нашей страны. В фокусе внимания на тематических сессиях такие направления, как экономика углерода, климатическая ответственность бизнеса, перспективы и рынки «зеленого» строительства, научные аспекты углеродного стока и многие другие вопросы.

Отдельная сессия посвящена вопросам реализации национального проекта «Чистый воздух», развитию систем мониторинга качества атмосферного воздуха в регионах. На сессии планируется обсудить методологические вопросы создания, развития и эксплуатации систем мониторинга, вопросы анализа и предоставления информации, сопоставимости данных, полученных различными методами.

На площадке будет представлен новый климатический проект, запущенный при поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, — Климатическая платформа (climate-change.moscow). Запланировано подписание ряда меморандумов и соглашений по взаимодействию в рамках платформы с ПАО «Сбербанк РФ», ПАО «Северсталь», Лигой зеленых брендов и экспертно-аналитической платформой «Инфраструктура и финансы устойчивого развития».

В завершение второго дня состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лидер климатического развития», направленного на привлечение внимания широкой общественности к вопросам охраны окружающей среды, устойчивого развития, сохранения климатического баланса и рационального использования ресурсов.

Регистрация на мероприятие для представителей СМИ проводится по электронной почте: moseco@bk.ru.