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Столичные преподаватели выиграли первенство V Национального чемпионата «Навыки мудрых»

Дарья Сорокина
Город
Столичные преподаватели выиграли первенство V Национального чемпионата «Навыки мудрых»
Фото: Пресс-служба V Национального чемпионата «Навыки мудрых»

Конкурсанты из Москвы в возрасте старше 50 лет завоевали 16 медалей и стали победителями V Национального чемпионата «Навыки мудрых» 2022.

В составе столичной сборной выступили мастера производственного обучения из 13 колледжей Москвы, а также преподаватели из двух школ. Московские педагоги завоевали 10 золотых, пять серебряных и одну бронзовую медаль. Кроме того, еще пятеро преподавателей получили особые медальоны за высокий профессионализм.

Столичные преподаватели выиграли первенство V Национального чемпионата «Навыки мудрых» Фото: Пресс-служба V Национального чемпионата Навыки мудрых

Заместитель руководителя департамента образования и науки города Александр Тверской подчеркнул, что очень важно помогать специалистам «серебряного» возраста совершенствоваться, показывать свои преимущества, сохранять мотивацию через такие чемпионаты.

Столичные педагоги продемонстрировали свои навыки в 25 компетенциях. Контроль за выполнением конкурсных заданий и оценку работы финалистов осуществляли из Центра управления соревнованиями в Новосибирске. Конкурсные площадки были организованы на базе образовательных организаций регионов-участников: в столице в проведении чемпионата участвовали 13 колледжей.

— Опыт и мастерство дают мне профессиональную свободу, которую можно применить на благо своего города и страны, в том числе через наставничество молодежи, — делится золотой медалист компетенции «Кузовной ремонт» Александр Пикалов, преподаватель Колледжа автоматизации и информационных технологий № 20.

Столичные преподаватели выиграли первенство V Национального чемпионата «Навыки мудрых» Фото: Пресс-служба V Национального чемпионата Навыки мудрых

Чемпионат «Навыки мудрых» в пятый раз показал конкурентоспособность старшего поколения перед молодыми специалистами. Благодаря возрасту у людей поколения 50+ способность и желание осваивать новое сочетаются с богатым опытом.

На сегодняшний день оказывать поддержку и мотивацию москвичам «серебряного» возраста продолжают и Центры московского долголетия. Например,13 октября состоялся финал конкурса красоты «Серебряная королева». Финал конкурса прошел в центре «Печатники». Прошедшие в финал 11 участниц представили публике танец-дефиле, творческие номера, а также приняли участие в интеллектуальном состязании.

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