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Солистке группы «Тату» Катиной подарили машину за 29 миллионов рублей

Евгений Жуков
Общество
Солистке группы «Тату» Катиной подарили машину за 29 миллионов рублей
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Бизнесмен Дмитрий Спиридонов, являющийся супругом участницы группы «Тату» Лены Катиной, подарил жене автомобиль Bentley Bentayga за 29 миллионов рублей. Об этом стало известно в пятницу, 14 октября.

— Если подарки для любимой женщины, то только такие! Лисичка для Ленусика. Люблю! — написал Дмитрий в своем микроблоге.

До этого сообщалось, что Лена Катина назвала москвичей более избалованными, нежели жители других городов России. По словам артистки, она родилась в Москве, однако любит путешествовать и по другим городам. В столице девушка чаще всего проводит время с рабочими целями.

Не так давно экс-солистка группы «Тату» Лена Катина связала себя узами брака с миллионером Дмитрием Спиридоновым. Они познакомились прошлым летом и спустя год официально оформили свои отношения. Жених признался, что они едва не опоздали на регистрацию в день свадьбы. Кроме того, Спиридонов празднует в этот день и свое 40-летие. Бизнесмен также рассказывал, что певица помогла ему не впасть в отчаяние во время борьбы с онкологией.

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