Территорию скоропомощного стационарного комплекса ГКБ им. В. В. Вересаева начали благоустраивать

Более двух тысяч деревьев, кустарников и цветов высадят в рамках программы озеленения территории строящегося скоропомощного стационарного комплекса (ССК) городской клинической больницы (ГКБ) имени В. В. Вересаева.

Заместитель руководителя департамента здравоохранения столицы Алексей Сапсай вместе с главным врачом ГКБ имени В. В. Вересаева Игорем Парфеновым приняли участие в благоустройстве территории строящегося скоропомощного стационарного комплекса.

— Для скорейшего выздоровления пациентам важно не только получать качественные медицинские услуги, но и видеть вокруг себя приятную обстановку, в которой комфортно находиться, — отметил Сапсай.

Он также добавил, что обустройство зеленых зон и продуманных пространств для прогулок и встреч пациентов с их близкими является одним из важнейших аспектов в современных программах строительства.

Уточняется, что более двух тысяч деревьев, кустарников и цветов высадят в рамках благоустройства территории строящегося ССК.

— Все растения выбраны с учетом рекомендаций аллергологов. Среди наиболее распространенных пород деревьев — ели, дубы, клены, черемуха, среди кустарников — сирень, спирея, гортензия и другие, — рассказал заместитель главы ведомства.

На базе крупнейших больниц столицы в следующем году откроются шесть новых ССК. В них будет оказываться экстренная медицинская помощь жителям всех районов столицы. В новых комплексах с высокотехнологичным оборудованием, передовыми цифровыми решениями и профессиональными командами врачей будет применяться пациентоориентированный подход.