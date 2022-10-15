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Открытый чемпионат спасателей прошел в Москве

Лейла Алиева
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Открытый чемпионат спасателей прошел в Москве
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В столице в 23-й раз состоялся открытый чемпионат по многоборью спасателей. Об этом в субботу, 15 октября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В соревновании приняли участие 24 команды, среди которых работники Пожарно-спасательного центра города, Московского авиационного центра и столичной поисково-спасательной службы на водных объектах, а также представители федеральных поисково-спасательных формирований из Москвы и других регионов.

На чемпионате для участников подготовили две дистанции. Первая — спасательные работы в условиях чрезвычайной ситуации (ЧС) техногенного характера и в условиях природной среды, в том числе и на акватории, а вторая — на открытом пространстве, на территории зоны отдыха.

В результате победу одержала сборная аварийно-спасательного отряда № 8 Пожарно-спасательного центра Москвы, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что финальные соревнования I Всероссийского военно-спортивного фестиваля имени генералиссимуса Суворова среди кадет пройдут в спорткомплексе ЦСКА с 24 по 28 октября.

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