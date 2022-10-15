Похолодание, дожди и мокрый снег: москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

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В столицу приходит похолодание, к концу недели ночные температуры могут стать отрицательными. Кроме того, не исключена вероятность первого снега. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что погода будет сильно меняться на протяжении недели.

— Эта пора золотой осени, которая сейчас наблюдается, закончится в понедельник. Неделя начнется с дождей, но на температуре это сильно сказываться пока не будет. Ветер будет юго-западным и западным, поэтому температура — около плюс 10 градусов вплоть до среды. А вот с четверга начнется северо-западный ветер, температура будет чуть выше плюс 5 градусов днем. Ночная температура пока держится в пределах положительных значений, — рассказал специалист.

По его словам, в четверг северо-восточнее Москвы пройдет фронтальная зона, и осадки будут выпадать уже в виде мокрого снега. Скорее всего, эта зона останется в пределах Костромской, Ивановской и Владимирской областей. Московский регион может частично оказаться под ее влиянием, но вероятность первого снега невелика и прогнозируется только в ночные часы, уточнил Шувалов.

При этом похолодание не будет финальным — через некоторое время придет потепление, уверен синоптик.

— Конец недели будет холодным, в выходные возможны отрицательные значения ночью и не выше плюс 5 градусов днем. Но, конечно, такие температуры к нам пришли неокончательно. Пока мы имеем дело только с похолоданием, а потом будем ожидать очередного скачка вверх. Когда он случится, сказать сложно, но не сомневаюсь, что это будет, — подчеркнул специалист.

При этом атмосферное давление на неделе будет понижаться, возможны его колебания, заключил Шувалов.