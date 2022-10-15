В Москве открыли памятник известному благотворителю, основателю психиатрической больницы Николаю Алексееву

Фото: Департамент здравоохранения города Москвы

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В Психиатрической клинической больнице № 1 имени Н. А. Алексеева (ПКБ № 1) 15 октября состоялось торжественное открытие памятника основателю медицинского учреждения, известному московскому предпринимателю и благотворителю Николаю Алексееву. Мероприятие было приурочено к 170-летию со дня его рождения. Об этом сообщил главный врач ПКБ № 1 Георгий Костюк.

— Николай Александрович Алексеев был известным государственным и общественным деятелем XIX века. Будучи градоначальником Москвы, он внес огромный вклад в развитие города: активно занимался его благоустройством, открывал школы и больницы, поддерживал науку и искусство. По его инициативе в Москве была построена клиника для людей с душевными расстройствами. Николай Алексеев вложил собственные средства в строительство и лично его курировал. Он считал постройку этого учреждения делом своей жизни, но, к сожалению, трагически погиб незадолго до открытия клиники. Та забота о душевном здоровье людей, которую проявлял Николай Алексеев, сегодня является основой работы коллектива Психиатрической клинической больницы № 1. Открывая памятник, мы отдаем дань уважения знаменитому основателю нашего учреждения, — рассказал Георгий Костюк.

Памятник Николаю Алексееву установили по инициативе трудового коллектива учреждения. Руководителем проекта стал скульптор, почетный член Российской академии художеств Константин Зинич. Бронзовый памятник расположен на территории больницы на постаменте из карельского гранита.

Николай Алексеев (1852–1893) относился к известной московской купеческой династии и стал одним из самых ярких ее представителей. В 32 года он был избран городским главой и пробыл на этом посту три срока. Благодаря Николаю Алексееву в Москве появились первые асфальтовые дороги и современные системы канализации и водопровода. По его инициативе в городе были построены здание купеческого клуба (ныне театр «Ленком»), Городской думы, Верхних торговых рядов (ныне ГУМ), а также был благоустроен Александровский сад у Красной площади и открыта Третьяковская галерея, сделавшая Москву центром русского искусства.

— Николай Александрович Алексеев внес значительный вклад в развитие Москвы и городского здравоохранения, а мы бережно храним все то, что создано его руками. Поэтому в настоящее время на территории ПКБ № 1 имени Алексеева проводятся работы по обновлению нескольких корпусов. В зданиях оборудуют новые инженерные системы, реставрируют фасады, выполняют современную внутреннюю отделку, — заявил на церемонии открытия памятника заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Сапсай.

Московская Психиатрическая клиническая больница № 1 была основана в 1894 году. С самого начала в учреждении стремились создать благоприятные условия для пациентов. В больнице были запрещены смирительные рубашки, а основой лечения стали уют, доброжелательное отношение и постоянная занятость пациентов развлечениями или трудом.

Все 128 лет своей истории Психиатрическая клиническая больница № 1 имени Н. А. Алексеева является флагманом психиатрической помощи не только Москвы, но и России. Здесь оказывается специализированная врачебная и доврачебная помощь по психиатрии, психотерапии и функциональной диагностике. В больнице работают высококвалифицированные специалисты, проводится объемная образовательная и научная работа. На базе учреждения функционирует учебный центр, который готовит врачей-психиатров для столичной психиатрической службы по программам ординатуры и аспирантуры. В научном центре ПКБ № 1 проводятся крупномасштабные междисциплинарные исследования. В частности, здесь изучаются генетические, иммунные и структурно-функциональные мозговые основы шизофрении и других заболеваний.