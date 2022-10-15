Названы главные минусы «ипотеки от застройщика»

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При оформлении ипотеки от застройщика человек получает кредит под крайне низкий процент, однако при этом сама квартира становится дороже. Это означает, что такую ипотеку не будет смысла погашать досрочно, кроме того, в данный момент квартиру в случае необходимости не получится продать по той же цене. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Он отметил, что ипотека от застройщика выгодна для заемщиков благодаря низкому проценту.

— Если ипотека берется под низкий процент, то происходит удорожание стоимости квадратного метра. По рынку это в среднем 8–20 процентов, в зависимости от застройщика и банка. Но застройщики этого и не скрывали. Сделки на первичке, которые происходили в последнее время, допускали возможность взять эту ипотеку. Клиент исходил из того, что, чем ниже платеж, тем проще решиться на ипотеку и на покупку в целом. Если вдруг этот инструмент уйдет в прошлое, то рынок продаж и застройщики в целом потеряют прибыль. Проекты будут меньше продаваться, потому что условия будут менее выгодными, — уверен собеседник «ВМ».

При этом выгода для заемщика присутствует только в том случае, если не погашать ипотеку от застройщика досрочно, уточнил Ракута. В моменте человек серьезно переплачивает за квартиру, поэтому не имеет смысла покупать ее таким способом для последующей перепродажи, заметил эксперт.

При помощи ипотеки от застройщика можно приобрести квартиру, чтобы затем сдавать ее в аренду, отметил Ракута.

— Ничто не мешает дождаться сдачи дома и предложить эту квартиру в аренду, чтобы с этих платежей гасить ипотеку. В этом варианте такая покупка оправдана. Потому что такую ипотеку нет смысла гасить досрочно, так как переплаты практически нет, — рассказал специалист.

Брокер отметил, что при выборе ипотеки от застройщика из-за сложной ситуации на вторичном рынке человек не сможет продать жилье по той же цене, по которой купил. Однако в будущем ситуация может измениться, так как высока вероятность, что недвижимость вновь начнет расти в цене, заключил Ракута.

Льготная ипотека от застройщиков несет риски как для граждан, так и для банков, бюджета и даже самих застройщиков. Об этом сообщили в Центробанке.

В ЦБ также уточнили, что из-за этого в будущем могут быть введены новые меры регулирования подобных программ.