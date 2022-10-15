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Регина Тодоренко покормила сына грудью на съемках «Ледникового периода»

Евгений Жуков
Общество
Регина Тодоренко покормила сына грудью на съемках «Ледникового периода»
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Телеведущая Регина Тодоренко покормила маленького сына грудью на съемочной площадке шоу «Ледниковый период». Об этом стало известно в субботу, 15 октября.

В перерыве между съемками к Тодоренко приехал ее супруг Влад Топалов со старшим сыном, чтобы поддержать артистку. В этот момент она кормила грудью младшего ребенка, которого берет с собой на съемки. Такими пикантными подробностями звезда поделилась в своем микроблоге.

Фанаты звезды разделились во мнениях. Одна сторона восхищается тем, как Тодоренко умело совмещает материнские обязанности с развитием карьеры. Другая часть осудила телеведущую за интимный процесс кормления грудью в общественном месте.

— Не понимаю я таких мам, — написал один из подписчиков Тодоренко.

— Все не успеешь, ну дай ты спокойно сыну жить. А потом рыдаешь, — присоединился к осуждению еще один пользователь.

— Как мило, все маму пришли поддержать, — поддержал телеведущую фанат.

До этого сообщалось, что звездная блогер Лена Миро раскритиковала Регину Тодоренко за то, что та занимается не своим ребенком, а скоростным похудением. По мнению Миро, телеведущей следует чаще гулять, полноценно питаться и кормить ребенка.

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