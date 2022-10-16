Брежнева призналась, что не считает себя украинской исполнительницей

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Экс-солистка поп-коллектива «ВИА Гра» Вера Брежнева призналась, что никогда не считала себя украинской певицей. Об этом она рассказала в интервью телеведущему Вячеславу Манучарову.

— Я никогда не была украинской певицей, поскольку не участвовала там ни в одной "Песне года". Так получилось, что сама Украина не воспринимала меня. Плюс у меня нет песен на украинском языке, — заметила артистка в ходе общения с шоуменом в 2019 году.

По слова Брежневой, первое ее выступление в составе музыкального коллектива прошло в Санкт-Петербурге, хотя все девушки были украинками.

В настоящее время исполнительница живет в Италии, куда перебралась в начале марта вместе с мужем — продюсером Константином Меладзе. При этом супруг перевез с собой экс-жену Яну Сумм, однако та отказалась жить по соседству с Верой Брежневой.

В начале августа артистка намекнула поклонникам на расставание с известным продюсером. По слухам, причиной разрыва супругов стали политические разногласия. Так, после начала спецоперации на Украине Брежнева переехала в Польшу и начала помогать беженцам, но позже вместе с мужем перебралась в Италию.