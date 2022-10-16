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Британские консерваторы уверены, что смещение Лиз Трасс с поста премьера неизбежно

Егор Провоторов
В мире
Британские консерваторы уверены, что смещение Лиз Трасс с поста премьера неизбежно
Фото: МИД РФ

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в скором времени может быть смещена со своего поста. Подобным мнением поделились с журналистами парламентарии от консервативной партии «тори», пишет британская газета The Independent.

Такое мнение подкрепила неудачная попытка главы кабмина Великобритании укрепить свое положение при помощи увольнения министра финансов страны. Уже на следующей неделе консерваторы могут сообщить Трасс, что она стремительно теряет поддержку законодателей. По их мнению, смещение британского премьера с ее должности «неизбежно».

Один из парламентариев рассказал журналистам, что все обсуждают в кулуарах и коридорах, как ужасно правление Лиз Трасс, пишет Федеральное агентство новостей. Политики задаются двумя вопросами: как ее убрать и сколько ей осталось, дни или недели?

Между новым королем Великобритании Карлом III и премьер-министром островного государства Лиз Трасс возник конфликт из-за посещения конференции ООН по изменению климата COP27.

Отмечается, что монарх Соединенного Королевства, который является защитником окружающей среды, отказался посещать мероприятие по настоятельной просьбе главы правительства.

Политика Великобритания Лиз Трасс
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