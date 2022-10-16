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Володин назвал сроки завершения частичной мобилизации

Георгий Соланович
Общество
Володин назвал сроки завершения частичной мобилизации
Фото: Пресс-служба Госдумы

Частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье, 16 октября.

— Частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель... Нам необходимо сделать все, чтобы частичная мобилизация решила поставленные задачи и достигла своих целей, — написал он в своем Telegram-канале.

Володин подчеркнул, что мобилизация должна пройти в соответствии с федеральными законами, указами президента России и нормативными актами. В этом ключе спикер ГД призвал информировать правительство обо всех нарушениях, совершенных в рамках призывной комиссии.

Депутат отметил, что «мимо проблем никто проходить не будет».

На фоне проведения в стране частичной мобилизации в столице приняли меры по поддержке мобилизованных москвичей, их семей, а также добровольцев. Так, в Москве заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В городских военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».

Мобилизация Вячеслав Володин Россия
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