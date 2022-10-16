Как подготовить машину к зиме: автоэксперт Субботин дал советы водителям

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Перед холодами имеет смысл оценить техническое состояние автомобиля. В частности, стоит проверить работу аккумулятора и печки. Такими рекомендациями в беседе с «Вечерней Москвой» поделился автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин.

Собеседник «ВМ» отметил, что накануне зимы крайне важно убедиться в том, что аккумулятор работает хорошо.

— При сегодняшних пускозарядных устройствах (это такие своего рода powerbank), даже если аккумулятор стал немного барахлить, не надо сразу лишний раз новый покупать — зиму он еще, может, и отъездит. Можно такую батарейку зарядить, при необходимости подсоединить — и даже в мороз машина заведется. Такую вещь надо с собой возить, если аккумулятор уже подсел. Если есть возможность, аккумулятор нужно зарядить. А если он совсем сдох — тогда уже новый покупать, — посоветовал Субботин.

Перед зимой лучше установить бескаркасные щетки стеклоочистителей, рекомендовал специалист. В их составе нет замерзающих металлических шарниров. Каркасные щетки в зимний период забиваются льдом, снегом и плохо чистят стекло, пояснил автоэксперт.

Также нужно оценить работу важных в холодную погоду систем, подчеркнул Субботин.

— Стоит проверить работу печки и посмотреть на состояние салонного фильтра. Если он уже забился, то во влажную погоду стекла будут запотевать. Лучше его поменять на новый, он стоит недорого. Также нужно проверить работу ниток обогрева стекол (прежде всего, заднего), — перечислил эксперт.

По словам специалиста, перед зимой нужно купить прочную выдвижную щетку, чтобы счищать снег с крыши, а также короткую щетку для чистки фар. Уже сейчас, если в автомобиле закончилась омывающая жидкость, лучше залить незамерзайку, заключил Субботин.