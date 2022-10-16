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Умер бывший глава ВГТРК и ТВЦ Олег Попцов

Георгий Соланович
Общество
Умер бывший глава ВГТРК и ТВЦ Олег Попцов
Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Журналист Олег Попцов скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщил телеведущий и депутат Госдумы Евгений Попов в воскресенье, 16 октября.

— Умер Олег Максимович Попцов. Один из родоначальников российского телевидения. Ему было 88 лет. Царствие небесное, — написал Попов в своем Telegram-канале.

Попцов стоял у истоков современного российского телевидения. В 1990 году был назначен председателем Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК), а также избран народным депутатом. В 2000 году журналист стал генеральным директором ОАО «ТВ Центр» (ТВЦ).

С 2013 по 2017 год работал колумнистом в «Московском комсомольце».

Кроме того, Попцов является автором более двух десятков литературных произведений. Он в том числе написал «Хронику времен «царя Бориса» и «Тревожные сны царской свиты».

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