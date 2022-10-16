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Астрологи назвали два знака зодиака, которых ждет беда в личной жизни

Евгений Белоусов
Общество
Астрологи назвали два знака зодиака, которых ждет беда в личной жизни
Фото: Pexels

Астрологи назвали два знака зодиака, представителей которых уже в ближайшие дни поджидает беда на личном фронте вплоть до потери второй половинки.

Сильнейшее влияние от одного из знакомых вскоре могут почувствовать на себе рожденные под знаком Стрельца. Однако им не следует поддаваться чужому влиянию и слепо следовать советам посторонних.

Внутреннее чутье поможет им избежать опасных ситуаций и сохранить душевное равновесие и спокойствие в отношениях. Стрельцы-одиночки же смогут обзавестись парой.

Овны могут лишиться любви из-за обиды, которая вдруг нахлынет на них в ближайшие дни. Трезвость ума и взвешенность решений должны оградить рожденных под этим знаком от грозящих бед.

Обида вскоре может показаться пустяком, а вот слова, сказанные в сердцах, сильно заденут возлюбленного, передает Teleprogramma.pro.

Астролог Ирина Павлюкова подготовила финансовый гороскоп для представителей всех знаков зодиака на октябрь 2022 год. Так, Овнам в начале месяца не стоит поддаваться искушениям и делать необдуманные траты.

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