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Приметы и советы

Народный календарь. Как привлечь удачу и богатство 20 октября

Василий Плиткин
Общество
Народный календарь. Как привлечь удачу и богатство 20 октября
Фото: depositphotos

Православная церковь 20 октября вспоминает мучеников Сергия и Вакха.

На Руси считали, что в этот день нельзя облачаться в ношеные вещи. Согласно поверьям, хотя бы какой-то предмет гардероба должен быть надет вами в первый раз: это принесет богатство и поможет привлечь удачу.

При этом запрещается в это время брать или давать деньги в долг. Также нельзя отказываться от перспективных предложений, в том числе тех, что связаны со сменой работы.

Наконец, в этот день запрещены значительные покупки. Однако, если соблазн велик, следует отказаться от сдачи, которую вам предлагает продавец.

Приметы погоды:

Если в этот день снег выпадет, то с ноябрьской Матрены зима на ноги станет.

Первый прочный снег падает с ночи. Снег, выпавший днем, быстро растает.

Если в этот день солнечная и погожая погода, то тепло продержится еще три недели.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как привлечь удачу и богатство 20 октября

Именины отмечают: Пелагея, Аделина, Алина, Иосиф, Марк, Николай, Сергей, Юлиан.

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