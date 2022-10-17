Народный календарь. Как привлечь удачу и богатство 20 октября

Православная церковь 20 октября вспоминает мучеников Сергия и Вакха.
На Руси считали, что в этот день нельзя облачаться в ношеные вещи. Согласно поверьям, хотя бы какой-то предмет гардероба должен быть надет вами в первый раз: это принесет богатство и поможет привлечь удачу.
При этом запрещается в это время брать или давать деньги в долг. Также нельзя отказываться от перспективных предложений, в том числе тех, что связаны со сменой работы.
Наконец, в этот день запрещены значительные покупки. Однако, если соблазн велик, следует отказаться от сдачи, которую вам предлагает продавец.
Приметы погоды:
Если в этот день снег выпадет, то с ноябрьской Матрены зима на ноги станет.
Первый прочный снег падает с ночи. Снег, выпавший днем, быстро растает.
Если в этот день солнечная и погожая погода, то тепло продержится еще три недели.
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Пелагея, Аделина, Алина, Иосиф, Марк, Николай, Сергей, Юлиан.