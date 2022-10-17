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Православная церковь 20 октября вспоминает мучеников Сергия и Вакха.

На Руси считали, что в этот день нельзя облачаться в ношеные вещи. Согласно поверьям, хотя бы какой-то предмет гардероба должен быть надет вами в первый раз: это принесет богатство и поможет привлечь удачу.

При этом запрещается в это время брать или давать деньги в долг. Также нельзя отказываться от перспективных предложений, в том числе тех, что связаны со сменой работы.

Наконец, в этот день запрещены значительные покупки. Однако, если соблазн велик, следует отказаться от сдачи, которую вам предлагает продавец.

Приметы погоды:

Если в этот день снег выпадет, то с ноябрьской Матрены зима на ноги станет.

Первый прочный снег падает с ночи. Снег, выпавший днем, быстро растает.

Если в этот день солнечная и погожая погода, то тепло продержится еще три недели.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как привлечь удачу и богатство 20 октября

Именины отмечают: Пелагея, Аделина, Алина, Иосиф, Марк, Николай, Сергей, Юлиан.