Восемь человек пострадали в результате стрельбы возле кампуса университета в США

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Восемь человек получили различные ранения в результате стрельбы неподалеку от университетского кампуса в воскресенье, 16 октября, в американском городе Харрисонбург, расположенном в штате Вирджиния.

По информации, опубликованной властями населенного пункта, огнестрельные ранения, которые получили пострадавшие, не угрожают их жизням. Отмечается, что подозреваемый в совершении преступления в настоящий момент задержан.

Согласно релизу на сайте местного университета, несмотря на то, что стрельба произошла в окрестностях кампуса, пострадавшие не являются студентами учебного заведения, пишет РИА Новости.

В начале октября Более 30 человек погибли в результате стрельбы в Центре развития детей в Таиланде. По неподтвержденным данным, вооруженный огнестрельным оружием и ножами злоумышленник ворвался в учреждение во время тихого часа. После учиненной расправы мужчина покончил с собой.