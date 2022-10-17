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Рите Дакоте пришлось ставить капельницу перед концертом в Москве

Егор Провоторов
Общество
Рите Дакоте пришлось ставить капельницу перед концертом в Москве
Фото: Youtube / Скажи Гордеевой

Известной певице Рите Дакоте пришлось ставить капельницу за два часа до концерта в Москве. Видео, на котором запечатлена процедура, артистка выложила в свои социальные сети в воскресенье, 16 октября.

— Будни артиста гастролирующего. Зато sold out, — говорит знаменитость на видео.

Исполнительница при этом посетовала, что ей не хватает родственников на важном для нее выступлении. По словам певицы, реалии разделили их тысячами километров. Раньше они вместе проводили время перед концертом, а сейчас, как заметила Дакота, рядом с ней «только капельница от ОРВИ и больше никого».

При этом артистка выразили надежду, что поднять ее боевой дух помогут ее поклонники, которые собрались в зале. Ролик был опубликован на канале Риты Дакоты в Telegram.

В середине марта стало известно, что российская певица во время пребывания на индонезийском острове Бали перенесла опасную вирусную инфекцию — лихорадку денге. По словам Дакоты, она последние несколько дней все время спала, что свойственно для пациентов с лихорадкой денге на последних стадиях. Также девушка отметила, что пережила «стадию чесотки», когда ее тело покрыли красные пятна.

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