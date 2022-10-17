СМИ: Объем поставок бракованных электронных компонентов в России вырос до 40 процентов

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Доля бракованных электронных компонентов, поставляемых в Россию, взлетела с двух до 40 процентов после начала специальной военной операции на Украине. Об этом стало известно в понедельник, 17 октября.

Как отмечается, после приостановки сотрудничества с иностранными дистрибьюторами российские компании переориентировались на неофициальные каналы ввоза электроники. В итоге сложилась такая ситуация, когда удвоилась стоимость российского электрооборудования, а также увеличились сроки производства.

По словам топ-менеджера крупного отечественного производителя, из-за нехватки комплектующих начались нарушения в логистике, возникшие еще в период пандемии. После введения антироссийских санкций проблемы только усилились.

Усугубляет положение тот факт, что из-за отсутствия альтернатив приходится закупать продукцию у неавторизованных поставщиков, которые не несут ответственности за ее качество, передает «Коммерсантъ».

После 24 февраля Россия находится под беспрецедентным санкционным давлением. Предпринимается попытка разрушить экономику страны, однако эффект может быть обратным, и санкции могут стать стимулом для развития. О сценарии «санкционного возрождения» отечественной экономики — в материале «Вечерней Москвы».