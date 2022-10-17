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«Прервала все контакты»: Брухунова не сумела помирить Петросяна со старшей дочерью

Евгений Белоусов
Общество
«Прервала все контакты»: Брухунова не сумела помирить Петросяна со старшей дочерью
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова тщетно пыталась примирить супруга с его старшей дочерью от первого брака. Все попытки молодой жены Петросяна прошли даром.

— К сожалению, дочь Евгения Вагановича прервала все контакты с ним. Это два взрослых человека, их право выбора: общаться или нет, — признала поражение Брухунова.

По ее словам, дочь Петросяна Викторина не помирилась со звездным родителем и на контакт не идет. Сама супруга юмориста не хочет лезть в их отношения и уверена, что родственники сами разберутся с непростой ситуацией.

Первая возлюбленная Евгения Петросяна, мать Викторины, погибла в аварии, когда ее дочь была еще ребенком. Теперь дочь Петросяна проживает в США и давно не общается с родителем, передает Пятый канал.

В мае Брухунова рассказала подписчикам своего аккаунта в социальных сетях о воспитании сына. Два года назад женщина подарила юмористу долгожданного ребенка, которого назвали Ваганом — в честь дедушки.

Подписчики спросили у жены Петросяна, возникают ли между ними споры относительно воспитания сына. По словам Татьяны, они с юмористом одинаково смотрят на жизнь, учитывая все потребности ребенка.

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