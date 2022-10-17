Три человека погибло на дорогах столицы за прошедшую неделю

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы

Три человека погибло на дорогах Москвы за прошедшую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции в понедельник, 17 октября.

Ведомство подсчитало статистику дорожно-транспортных происшествий с 10 по 16 октября. За отчетный период было зарегистрировано 133 ДТП, в который три человека погибли и еще 140 получили различные травмы. Среди пострадавших числятся 19 детей в возрасте до 16 лет.

Больше всего за прошедшую неделю было наездов на пешеходов: 54 случая, 37 процентов из которых были совершены в зоне действия пешеходных переходов. На втором месте столкновения транспортных средств: 47 происшествий.

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На третьем месте ДТП с участием мотоциклов. Таких случаев было всего десять.

Наиболее аварийными днями стали понедельник и среда: в эти дни зарегистрировано 27 аварий. Меньше всего происшествий случилось в субботу: всего семь.

Количество дорожно-транспортных происшествий выросло по сравнению со статистикой от ГИБДД двухнедельной давности. В период с 26 сентября по 2 октября произошло 129 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пять человек и еще 148 получили травмы различной степени тяжести