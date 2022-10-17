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Собянин сообщил о завершении частичной мобилизации в Москве

Елена Самойлова
Город
Собянин сообщил о завершении частичной мобилизации в Москве
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении частичной мобилизации в Москве. Об этом он сообщил в личном блоге в понедельник, 17 октября.

Глава города уточнил, что пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября в 14:00. При этом прекращают действие те повестки, которые были разосланы по месту жительства и предприятиям в ходе мобилизации.

Кроме того, в своем сообщении Собянин привел данные, предоставленные военным комиссаром Москвы. Из них следует, что выполнены все задачи частичной мобилизации, установленные на основании указа президента и задания Министерства обороны. По словам мэра, это стало возможным благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму жителей столицы.

— Дорогие мои, говорю вам слова благодарности и признательности. Мы все волнуемся и переживаем за вашу судьбу, за трудности и опасности, которые вам предстоят и с которыми вы уже сталкиваетесь. Будем надеяться и молиться, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми. Вернулись с победой. Отстояли безопасность и независимость нашей страны, — написал Собянин в своем блоге.

Он добавил, что город продолжит оказывать поддержку семьям мобилизованных и оказывать прямое содействие Минобороны в материально-техническом обеспечении, а также предпринимать меры по улучшению условий в воинских частях совместно с руководством регионов, где проходят службу москвичи.

В столице заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В военкоматах столицы были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва.

Также московское руководство оказывает поддержку представителям организаций и предпринимателям. Они могут обратиться с вопросами по поводу повесток сотрудникам по специальному телефону. Обращения работодателей принимают по телефону +7 (495) 276-24-17 в любой день с 09:00 до 18:00.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».

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