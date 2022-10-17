Фестиваль «Искусство возможностей» завершился концертом детей и звезд эстрады

Фото: Пресс-служба фестиваля «Искусство возможностей»

Фестиваль для талантливых московских семей с детьми «Искусство возможностей» завершился концертом, где на одной сцене выступили ребята — финалисты мероприятия и известные артисты. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия в понедельник, 17 октября.

— Пусть стрессы будут вот такими, когда ты вдруг неожиданно оказываешься на сцене с другими детьми, с другими артистами и перед публикой, которая ждет от тебя каких-то событий. И когда ты понимаешь, что твое место оправдано — это круто, это здорово! — сказал певец и телеведущий Митя Фомин.

1/4 Фото: Пресс-служба фестиваля «Искусство возможностей» 2/4 Фото: Пресс-служба фестиваля «Искусство возможностей» 3/4 Фото: Пресс-служба фестиваля «Искусство возможностей» 4/4 Фото: Пресс-служба фестиваля «Искусство возможностей»

Участники фестиваля прошли через различные конкурсы и мастер-классы, а также учились вокалу, хореографии и многому другому у российских артистов. В конце дети получили возможность выступить на одной сцене с такими знаменитостями, как Игорь Саруханов, Митя Фомин, Антон Зацепин, Илья Киреев, Александр Еловских и другими.

До этого сообщалось, что прием заявок на конкурс «Главные детские песни 3.0» стартовал в Музее Победы. Конкурсанты в возрасте от 7 до 14 лет в рамках заочного отбора должны подготовить видеозапись, на которой исполняют песни гражданско-патриотической тематики.