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Фестиваль «Искусство возможностей» завершился концертом детей и звезд эстрады

Александр Афонин
Город
Фестиваль «Искусство возможностей» завершился концертом детей и звезд эстрады
Фото: Пресс-служба фестиваля «Искусство возможностей»

Фестиваль для талантливых московских семей с детьми «Искусство возможностей» завершился концертом, где на одной сцене выступили ребята — финалисты мероприятия и известные артисты. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия в понедельник, 17 октября.

— Пусть стрессы будут вот такими, когда ты вдруг неожиданно оказываешься на сцене с другими детьми, с другими артистами и перед публикой, которая ждет от тебя каких-то событий. И когда ты понимаешь, что твое место оправдано — это круто, это здорово! — сказал певец и телеведущий Митя Фомин.

Фото: Пресс-служба фестиваля «Искусство возможностей»
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Фото: Пресс-служба фестиваля «Искусство возможностей»
Фото: Пресс-служба фестиваля «Искусство возможностей»
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Фото: Пресс-служба фестиваля «Искусство возможностей»
Фото: Пресс-служба фестиваля «Искусство возможностей»
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Фото: Пресс-служба фестиваля «Искусство возможностей»
Фото: Пресс-служба фестиваля «Искусство возможностей»
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Фото: Пресс-служба фестиваля «Искусство возможностей»

Участники фестиваля прошли через различные конкурсы и мастер-классы, а также учились вокалу, хореографии и многому другому у российских артистов. В конце дети получили возможность выступить на одной сцене с такими знаменитостями, как Игорь Саруханов, Митя Фомин, Антон Зацепин, Илья Киреев, Александр Еловских и другими.

До этого сообщалось, что прием заявок на конкурс «Главные детские песни 3.0» стартовал в Музее Победы. Конкурсанты в возрасте от 7 до 14 лет в рамках заочного отбора должны подготовить видеозапись, на которой исполняют песни гражданско-патриотической тематики.

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