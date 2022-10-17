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Стало известно о возможном назначении Драги на пост генсека НАТО

Александр Афонин
В мире
Стало известно о возможном назначении Драги на пост генсека НАТО
Фото: flickr/european_parliament

Премьер-министр Италии Марио Драги, планирующий покинуть свой пост, может стать преемником Йенса Столтенберга в должности генсека НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в понедельник, 17 октября.

Уточняется, что Франция, Италия и Германия хотят увидеть на посту человека, у которого наблюдается глубокое понимание архитектуры безопасности ЕС. Кроме того, наиболее подходящими на должность генсека считаются бывшие европейские чиновники с соответствующим опытом работы.

С учетом данных критериев выделяются два претендента — Марио Драги и премьер Греции Кириакос Мицотакис. Данные кандидатуры не вызывают возражений среди представителей Великобритании, США и Канады. Однако предпочтение будет отдано человеку, чья позиция будет более динамична, передает РИА Новости.

В июле газета The Telegraph сообщила, что Борис Джонсон может занять пост генерального секретаря НАТО после ухода Йенса Столтенберга. По данным издания, страны — участники Североатлантического альянса поддерживают кандидатуру экс-премьера Великобритании.

Йенс Столтенберг Италия НАТО
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