«Всем будет лучше»: Кокорин объяснил нежелание возвращаться в сборную России по футболу

Фото: YouTube / FAMETIME TV

Нападающий кипрского футбольного клуба «Арис» Александр Кокорин заявил, что сомневается в своем возможном возвращении в сборную России.

— Если бы меня пригласил Валерий Георгиевич (Карпин — прим. «ВМ»), я мог бы с ним поговорить. Но ради чего? <...> Если я куда-то приезжаю, я хочу результаты от футбола, а не вот эти подпольные игры. Поэтому всем будет лучше, чтобы я там не появлялся, — сказал Кокорин на YouTube-канале «Нобель».

Кроме того, 31-летний форвард отметил, что хотел бы вернуться в сборную «после той истории с заключением», однако не видит смысла играть с «никем не конкурирующими странами». В национальную команду стоит стремиться для борьбы с лучшими футболистами, резюмировал Кокорин.

В сентябре 2019 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были выпущены на основании УДО из колонии в Белгородской области. Там они отбывали наказание за драки, которые устроили в Москве осенью 2018 года.

Они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а несколько часов спустя напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Спортсменов осудили по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».