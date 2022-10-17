Турпоток по России вырос почти на 9 процентов с начала 2022 года

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Туристический поток по России с января по сентябрь 2022 года вырос почти на 9 процентов (до 47 миллионов человек) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в понедельник, 17 октября.

— С января по сентябрь включительно в стране отдохнуло почти 47 миллионов человек. Это почти на девять процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Плюс четыре миллиона человек к прошлому году рост составил, — сказала Догузова в рамках форума регионов РФ «Развитие туристской инфраструктуры».

При этом рост турпотока по итогам года может составить около пяти процентов. Она также отметила, что с мая по сентябрь в стране отдохнул 31 миллион человек. Это примерно на 5,5 процента больше, чем по итогам прошлого лета, передает ТАСС.

Совсем скоро россиян ждут длинные ноябрьские выходные. Несмотря на возможные ковидные ограничения и нестабильную внешнеполитическую обстановку, многие люди планируют отправиться на отдых.

«Вечерняя Москва» решила узнать у специалиста, какие направления доступны для отдыха в ноябре и во сколько они обойдутся.