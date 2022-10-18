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Бизнес в Москве получил более 15 тысяч консультаций по земельно-имущественным вопросам в 2022 году

Евгений Жуков
Город
Бизнес в Москве получил более 15 тысяч консультаций по земельно-имущественным вопросам в 2022 году
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Для решения вопросов, связанных с использованием земельных участков и городских объектов нежилого фонда, в Москве работает информационно-консультационный центр при Госинспекции по недвижимости. Об этом сообщил начальник ведомства Иван Бобров во вторник, 18 октября.

— С января по сентябрь 2022 года состоялось 77 встреч наших специалистов с представителями бизнес-сообщества и гражданами — как в онлайн-, так и в офлайн-форматах. Все семинары, вебинары, стратегические сессии, мастер-классы проводятся на бесплатной основе, для участия в них достаточно регистрации, — сказал руководитель Госинспекции по недвижимости.

Он также добавил, что с начала текущего года в обучающих мероприятиях центра приняли участие около 6 тысяч человек. На консультациях специалисты рассматривают как общие вопросы, связанные с законодательством, так и индивидуальные ситуации.

В 2022 году было проведено более 15,6 тысячи личных консультаций, где разбирались конкретные темы. На обучающих мероприятиях затрагивается широкий круг земельно-имущественных вопросов, среди которых — порядок оформления и использования земельных участков и объектов нежилого фонда, признаки и правовые последствия самовольного строительства и другие.

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