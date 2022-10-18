Специалисты приступили к высадке тюльпанов на московские цветники

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Специалисты приступили к высадке тюльпанов на столичные цветники. Об этом во вторник, 18 октября, рассказали в пресс-службе Городского хозяйства Москвы.

Как уточняется, садовники высадят в общей сложности порядка 15 миллионов цветов, чтобы луковицы успели укорениться до наступления устойчивых морозов.

— Они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и общественные пространства, — уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он также добавил, что тюльпаны распустятся к майским праздникам, а общая площадь клумб составит более 220 тысяч «квадратов», сообщается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

После высадки растений, клумбы задекорируют разноцветной древесной щепой. Данная мера не только защитит тюльпаны от морозов, но и послужит украшением цветников.

До этого главный агроном ГБУ «Озеленение» Елена Назарова рассказала «Вечерней Москве», как правильно сажать луковицы тюльпанов. По словам эксперта, существуют правила, которых нужно обязательно придерживаться, чтобы весной ваш сад заиграл яркими красками.