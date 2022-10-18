Количество предприятий торговли и услуг в ТиНАО увеличилось на 90 процентов за 10 лет

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Количество предприятий торговли и услуг в ТиНАО увеличилось на 90 процентов по сравнению с 2012 годом. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Крупнейшей точкой стал «ФУД СИТИ», который открыли в 2014 году. За минувший период через систему кросс-доков удалось реализовать более восьми миллионов тонн продовольствия. Товары поступают туда из 63 регионов России и 32 стран мира. Также на территории района функционирует 23 организации и крестьянские хозяйства.

В поселениях Рязановском и Московский, а также в Троицке работает три ярмарки выходного дня, а в Щербинке в этом году открылась первая круглогодичная межрегиональная ярмарка. Более чем за 10 лет сеть предприятий общественного питания увеличилась в 7,7 раза и включает 947 точек на 22 127 посадочных мест.

— Также ведется активная работа над возможностью размещения в ТиНАО технопарков и индустриальных парков. Присоединенные территории удобны для размещения таких крупных объектов, так как есть еще свободные земли, принадлежащие как городу, так и инвесторам, — отметил Жидкин.

По его словам, к концу следующего года количество рабочих мест за счет появления подобных объектов превысит 277 тысяч, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно стало известно, что общий оборот предприятий сферы торговли и услуг в январе–августе 2022 года достиг 11,3 триллиона рублей, что на 21,9 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.