Bloomberg: ЕС решил временно отложить введение потолка цен на газ

Фото: flickr/minoritenplatz8

Евросоюз (ЕС) пока не станет вводить потолок цен на газ из-за политических разногласий в странах объединения. Об этом во вторник, 18 октября, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа ЕС.

По данным агентства, ЕС планирует предложить меры по борьбе с резким увеличением цен на энергоносители, но некоторые страны решили воздержаться от введения потолка цен на газ. При этом ЕС хочет запустить новый индекс сжиженного природного газа для транслирования энергетической реальности региона после сокращения поставок газа по российским трубам.

— Настало время действовать — как этой зимой, так и в последующие годы. Нынешняя ситуация вызывает экономические и социальные трудности, ложась тяжелым бременем на граждан и на экономику, — отмечается в черновом варианте документа.

Также уточняется, что рост цен на энергоресурсы приводит к снижению способности граждан приобретать их, а также к потере конкурентоспособности в компаниях.

Финансовый аналитик Михаил Беляев заявил «Вечерней Москве», что ЕС не смог назвать потолок цен на нефть в рамках нового пакета санкций против России, поскольку западные политики просто не могут его определить.

Наиболее ожидаемым считалось введение потолка цен на нефть, окончательная версия санкции звучит так: установление верхнего предела цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны. По мнению эксперта, действующие пакеты антироссийских санкций имеют, скорее, политический характер, чем экономический.