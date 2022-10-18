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В Роскачестве рассказали, как купить качественную квартиру на вторичном рынке

Георгий Соланович
Общество
В Роскачестве рассказали, как купить качественную квартиру на вторичном рынке
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

При покупке квартиры на вторичном рынке стоит обратить внимание на район, где она располагается, оценить состояние дома и не забывать о юридических нюансах. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества во вторник, 18 октября.

Уточняется, что вторичка чаще всего находится в давно застроенных районах, поэтому особых проблем с инфраструктурой там нет. Однако перед покупкой эксперты все же посоветовали оценить транспортную доступность района и проверить, живут ли поблизости от дома «непрошеные гости».

Кроме того, в Роскачестве посоветовали обратить внимание на состояние двора и количество машин рядом с домом, а также спросить у жильцов, кто обслуживает дом и есть ли какие-либо нарекания с их стороны.

— Покупка квартиры, в которой вы будете не первым владельцем, имеет ряд особенностей чисто юридического характера. И очень важно лично проконтролировать все этапы, чтобы не столкнуться с неприятной ситуацией. Например, вы можете «внезапно» обнаружить, что у квартиры есть еще владельцы, о которых вам не сообщили, или там остались прописаны чужие вам люди, — говорится в сообщении.

Чтобы убедиться в том, что квартира имеет чистую историю, в Роскачестве посоветовали запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и с финансового лицевого счета, посмотреть технический и кадастровый паспорта квартиры, а также обратить внимание на документы, подтверждающие личность собственника.

Кроме того, эксперты призвали ответственно отнестись к оплате за квартиру. Так, одним из безопасных способов считается перечисление денег на счет нотариуса, откуда их заберет предыдущий владелец после исполнения договора купли-продажи, отмечается на сайте Роскачества.

В сентябре объем предложения на вторичном рынке московской недвижимости увеличился до 20 процентов. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по недвижимости Дмитрия Ракуты, как обстоят дела с продажей квартир в Москве и стоит ли сейчас покупать недвижимость.

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