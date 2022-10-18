Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Параллельный импорт в кино: увидят ли россияне новые западные фильмы в кинотеатрах

Иссалина Аюпова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
Параллельный импорт в кино: увидят ли россияне новые западные фильмы в кинотеатрах
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Комитет Совета Федераций предложил разрешить в России прокат иностранного кино без одобрения правообладателей. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у специалиста, что означает введение этого законопроекта, нарушает ли оно действующие правила и смогут ли зрители увидеть новинки голливудского кино.

По словам руководителя PR-отдела сети кинотеатров «Монитор» Андрея Попова, принятие этого решения со стороны российского Совета Федераций будет означать допуск показа голливудских кинокартин через параллельный импорт.

— Речь идет о законопроекте, который легализует показ конкретно голливудского контента. Фактически он будет осуществлен через параллельный импорт, — пояснил Попов.

Собеседник «ВМ» поделился, что в случае с фильмами параллельный импорт означает то, что правообладатель картины и компании, осуществляющие прокат, будут делить доход пополам:

— Российские компании, которые решатся показывать копии голливудских картин, должны будут вернуть правообладателю 50 процентов вырученных средств, — поделился Попов.

Но, по его словам, это не означает, что российские компании потеряют денежные средства.

— Это классическая схема работы кинотеатров, когда половину вырученных средств забирает прокатчик, а половину — правообладатель, поэтому мы ничего не теряем, — заметил собеседник «ВМ».

Он дополнил, что решение запустить параллельный импорт в кино, наоборот, способствует увеличению доходов.

— Фильмы «Марвел» за три дня проката позволяют собрать миллиард рублей с показа картины. Оставляя даже 50 процентов от суммы за правообладателем, на счету российских компаний сохраняются 500 миллионов рублей. Такие суммы сложно собрать с просмотра других кинокартин, — прокомментировал Попов.

Однако он заметил, что внесение поправок в действующее законодательство будет говорить о легализации пиратского кино, что является нарушением.

— Я считаю, что государство не решится вводить новые правила в действующие законы, потому что это будет противоречить мировому законодательству. Но, если такое решение все же будет одобрено, оно начнет действовать не раньше, чем через несколько месяцев, — объяснил собеседник «ВМ».

Попов пояснил, что с точки зрения российского законодательства нарушения закона не будет, но по правилам мирового законодательства мы будем считаться правонарушителями.

Кино Кинотеатры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Тушите свет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Все мнения
О проекте