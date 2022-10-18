Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Конкурс ИТ-решений для помощи в развитии городской среды объявили в Москве

Дарья Сорокина
Город
Конкурс ИТ-решений для помощи в развитии городской среды объявили в Москве
Фото: Pexels

Главное контрольное управление Москвы объявило конкурс ИТ-решений для помощи в развитии городской среды в столице. Об этом сообщили в ведомстве во вторник, 18 октября.

Разработчикам предлагают создать сервис для помощи Главконтролю в структурировании и ускоренном мониторинге выполнения задач по благоустройству Москвы. Проектирование нового сервиса пройдет в рамках конкурса на соискание премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации».

— Конкурс «Лидеры цифровой трансформации» дает молодым специалистам прекрасную возможность показать себя и привлечь профессионалов для развития и улучшения сферы благоустройства Москвы. Контроль не стоит на месте, поэтому мы открыты к нестандартным ИТ-решениям и инновационным инструментам, — рассказал министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

ИТ-специалисты могут участвовать в конкурсе в команде численностью от двух до пяти человек. В финал пройдут только 10 команд, отобранных Главконтролем. Участники, занявшие первое место, получат премию в размере одного миллиона рублей, второе — 600 тысяч рублей, третье — 400 тысяч рублей, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

Также 4 октября стало известно, что организаторы старейшей и одной из наиболее престижных отраслевых наград — «Премии Рунета» — открыли прием заявок на соискание заветной статуэтки. Премия будет вручена в основных и специальных номинациях, а также в рамках народного голосования, где лучших определят пользователи.

Конкурсы Благоустройство Главное контрольное управление Москвы Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Тушите свет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Все мнения
О проекте