Конкурс ИТ-решений для помощи в развитии городской среды объявили в Москве

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Главное контрольное управление Москвы объявило конкурс ИТ-решений для помощи в развитии городской среды в столице. Об этом сообщили в ведомстве во вторник, 18 октября.

Разработчикам предлагают создать сервис для помощи Главконтролю в структурировании и ускоренном мониторинге выполнения задач по благоустройству Москвы. Проектирование нового сервиса пройдет в рамках конкурса на соискание премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации».

— Конкурс «Лидеры цифровой трансформации» дает молодым специалистам прекрасную возможность показать себя и привлечь профессионалов для развития и улучшения сферы благоустройства Москвы. Контроль не стоит на месте, поэтому мы открыты к нестандартным ИТ-решениям и инновационным инструментам, — рассказал министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

ИТ-специалисты могут участвовать в конкурсе в команде численностью от двух до пяти человек. В финал пройдут только 10 команд, отобранных Главконтролем. Участники, занявшие первое место, получат премию в размере одного миллиона рублей, второе — 600 тысяч рублей, третье — 400 тысяч рублей, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

Также 4 октября стало известно, что организаторы старейшей и одной из наиболее престижных отраслевых наград — «Премии Рунета» — открыли прием заявок на соискание заветной статуэтки. Премия будет вручена в основных и специальных номинациях, а также в рамках народного голосования, где лучших определят пользователи.