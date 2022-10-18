Четвертый диаметр МЦД откроют в ТиНАО в конце 2023 — начале 2024 года

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Четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4) запустят в конце 2023 — начале 2024 года, он улучшит транспортную доступность для 650 тысяч жителей ТиНАО. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 18 октября.

— С запуском МЦД-4 в Новой Москве появится комфортный рельсовый транспорт с тактовым расписанием, обновленными поездами, возможностью оплаты по карте «Тройка» — все это необходимо дальним районам. Более того, это будет городской транспорт с высокой провозной способностью, что окажет позитивное влияние и на развитие новых округов Москвы, — заявил заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В дептрансе отметили, что к открытию МЦД-4 на территории ТиНАО будут работать шесть обновленных станций: Крекшино, Кокошкино, Толстопальцево, Внуково и Мичуринец. Кроме того, отметили в Telegram-канале департамента, благодаря четвертому диаметру пассажиры смогут доезжать до семи столичных вокзалов.

2 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что специалисты завершили более 50 процентов ремонтных работ на станции Тимирязевская первого направления Московских центральных диаметров. Он отметил, что на данный момент проводятся работы по строительству подземного вестибюля.