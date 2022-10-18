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Суровикин: Ежедневные потери ВСУ составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными

Александр Афонин
В мире
Суровикин: Ежедневные потери ВСУ составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными
Фото: Минобороны РФ

Ежедневные потери Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации составляют от 600 до 100 человек убитыми и ранеными. Об этом во вторник, 18 октября, заявил генерал армии Сергей Суровикин.

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