Врач Соколова дала советы, как справиться с проблемой выпадения волос

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Врач-дерматовенеролог, косметолог Юлия Соколова дала советы, как решить проблему выпадения волос.

Она отметила, что подобная проблема может быть вызвана разными причинами. Необходим тщательный сбор анамнеза для назначения подходящего лечения.

Она отметила, что сейчас существует достаточно много эффективных средств от выпадения волос в виде масок, лосьонов, шампуней. Кроме того, в клиниках проводятся специальные процедуры, когда используется глубокий уход с физиовоздействием и лечебными составами, а также инъекционные программы.

Соколова добавила, что есть достаточно много средств домашнего ухода, основанных на раздражающем действии: втирание крупной морской соли, перцовых настоек, никотиновой кислоты. Но подобные методы небезопасны и могут привести к возникновению дерматита и других раздражений кожи, передает РИАМО.

Ранее стилист Влад Лисовец рассказал, как ухаживать за волосами зимой. Нужно тщательно подходить к выбору шампуня, использовать маски и не злоупотреблять укладками, так как это сушит волосы, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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