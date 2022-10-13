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Приметы и советы

Гинеколог Коледова назвала продукты для борьбы с выпадением волос при менопаузе

Дарья Сорокина

Сюжет: 

Еда
Общество
Гинеколог Коледова назвала продукты для борьбы с выпадением волос при менопаузе
Фото: Unsplash

Врач-гинеколог Татьяна Коледова рассказала, какие продукты могут помочь при выпадении волос во время перименопаузы и менопаузы.

— Гормоны эстроген и прогестерон удерживают волосы в фазе роста, заставляя их расти быстрее и дольше оставаться на голове. С приближением менопаузы их содержание в женском организме становится все ниже, и потому происходит выпадение волос, — сказала эксперт.

Коледова поделилась, что снизить уровень выпадения волос помогает витамин C, который участвует в выработке кератина — основного белка волос. Также необходимо употреблять достаточно железа, который улучшает кровообращение и состояние волос во время менопаузы.

По словам врача-гинеколога, важно следить за потреблением качественного белка. Для здоровья женщин в целом важно вовремя получать определенное количество аминокислот, передает «МедикФорум».

Врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков объяснил, что для того чтобы избежать набора лишнего веса в период климакса, необходимо придерживаться определенных правил питания.

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