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Умер академик РАН Валерий Рубаков

Лейла Алиева
Общество
Умер академик РАН Валерий Рубаков
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Известного российского физика-теоретика, академика Российской академии наук, главного научного сотрудника Института ядерных исследований РАН Валерия Рубакова не стало во время командировки в Саров Нижегородской области. Об этом в среду, 19 октября, сообщил представитель РАН.

По его словам, смерть наступила внезапно из-за оторвавшегося тромба.

— Он был выдающимся ученым, открытым, светлым человеком. Ему было всего 67 лет. Большая потеря для мировой науки, — отметил представитель РАН.

Валерий Рубаков был одним из мировых ведущих специалистов в области квантовой теории поля, физики элементарных частиц и космологии. Он участвовал в создании современной инфляционной теории Вселенной, написал свыше 160 научных работ. Некоторые из них стали основанием в теории ранней Вселенной, а также непертурбативной квантовой теории поля, теории образования барионной асимметрии Вселенной и квантовой гравитации, пишет ТАСС.

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