Оплата по QR-кодам — перспективное направление или дополнительная сложность

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Система оплаты, при которой посетители магазинов будут генерировать QR-коды на своих смартфонах, может оказаться хорошей заменой не работающим в России приложениям Apple Pay и Google Pay. При этом ее внедрение не должно вызвать больших затруднений у ретейлеров. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал независимый эксперт ретейла Александр Анфиногенов, комментируя новость о планируемом появлении новой системы оплаты.

По его словам, оплата по QR-кодам — перспективное направление, которое нуждается в развитии.

— Сложно говорить об удобстве такой системы, потому что мы ее пока не использовали. Но направление в любом случае очень правильное. Все уже привыкли к такому сервису, как электронные платежи, появление альтернативы приветствуется, — рассказал собеседник «ВМ».

При этом с момента ухода Apple Pay и Google Pay обслуживание в магазинах не замедлилось, подчеркнул Анфиногенов. Опыт использования таких приложений был кратковременным, поэтому люди быстро вернулись к пластиковым банковским карточкам, пояснил эксперт.

Он заметил, что удобство нового способа оплаты еще предстоит оценить. В частности, понадобится обучить сотрудников на кассах взаимодействию с этой системой.

— То, что QR-код будет генерироваться на смартфоне клиента, а не на кассе, по идее, более удобно. Хотя надо будет смотреть на практике. У нас пока нет систем, в которых QR-код расположен на стороне клиента, это будет первая. Еще все зависит от того, как будут срабатывать кассовые терминалы. Нельзя исключать и человеческий фактор: все-таки на кассе человек сидит. Но кассиры прекрасно освоили все премудрости электронного сканирования продуктов, скидок, которые есть на приложениях в смартфонах. Думаю, и эту систему быстро освоят, — рассказал Анфиногенов.

Внедрение новой системы не должно вызвать у ретейлеров серьезных трудностей, уверен специалист. Скорее всего, оплата по QR-кодам может быть интегрирована в софт, она не потребует покупки нового оборудования.

При этом, даже если ретейлеры понесут расходы на внедрение системы, это не приведет к росту цен на товары, уверен собеседник «ВМ».

— Ретейлеры из-за этого цены поднимать точно не будут, для них это крайне невыгодно. Это, наоборот, дополнительный сервис. Новая услуга призвана дать возможность быстрее расплачиваться за товары. Для покупателя это будет удобнее, кроме того, увеличится трафик вместе со скоростью обслуживания на кассе, — заключил эксперт.

В России планируется внедрение аналога Apple Pay и Google Pay для карт российской платежной системы с использованием QR-кодов. Он будет доступен для банков уже 25 октября. Системой смогут воспользоваться в том числе владельцы устройств Apple.